Frédéric Vasseur, le nouveau directeur de Sauber, a expliqué au site officiel de la Formule 1 l’une des raisons qui ont mené à la rupture de contrat avec Honda.

Selon le Français, il y avait trop d’incertitudes concernant la relation entre McLaren et Honda et cela aurait pu avoir un gros impact sur Sauber, comme il le révèle.

"Si on met de côté les problèmes actuels de Honda, en termes de fiabilité ou de performance, et je suis certain qu’ils s’en sortiront, notre plus grosse inquiétude était de ne pas pouvoir assurer la présence d’une boîte de vitesses dans notre prochaine voiture," explique Vasseur.

"Nous n’avons pas les ressources en interne pour construire notre propre boîte (fournie depuis des années par Ferrari, ndlr), alors nous savions que nous devions avoir un accord avec quelqu’un."

"Avec Honda, nous devions donc avoir un accord avec McLaren mais, à mon arrivée, je n’étais pas si confiant que McLaren allait continuer avec Honda. Cela aurait créé une situation étrange : demander à McLaren de nous fournir une boîte adaptée au moteur Honda alors qu’elle pourrait changer de motoriste."

"Ce genre de scénario ne me met absolument pas en confiance. Donc, revoir cet accord avec Honda était l’un des plus gros problèmes à résoudre pour Sauber."

Cela a toutefois eu un impact sur la voiture de 2018.

"Sauber avait déjà commencé le design de la prochaine voiture avant que je prenne cette décision. C’est pourquoi nous avons bouclé très vite un nouvel accord (avec Ferrari) afin de ne pas gâcher de l’argent sur des projets abandonnés. Le design était en cours, ensuite il y a eu la fermeture de l’usine pour la pause estivale. Il fallait donc prendre une décision avant."