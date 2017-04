Si Fernando Alonso n’a pas de souci à se faire concernant sa réputation, malgré les soucis de McLaren Honda, la situation pourrait être plus préjudiciable pour Stoffel Vandoorne, qui a toutes ses preuve à faire en Formule 1.

Le Belge, lui aussi doté d’une solide réputation après avoir dominé de nombreuses catégories junior, est encore protégé selon Frédéric Vasseur, son ancien patron en GP2.

"Il ne faut pas tirer d’enseignements après les trois premiers GP. Je reste persuadé que Stoffel c’est le futur grand champion et ce n’est pas deux courses compliquées qui me feront changer d’avis," explique-t-il au micro de la RTBF.

"Le fait de commencer une saison comme ça avec une avalanche de soucis techniques, c’est sans doute la pire situation pour un jeune pilote qui a besoin de s’acclimater à l’équipe, de découvrir des circuits sur lesquels il n’a jamais roulé."

"Chaque fois qu’il en a eu l’occasion, il a montré que le rythme était là. Il faut qu’il prenne les choses calmement. Ici à Bahreïn, il arrive enfin sur des circuits qu’il connaît, même si le week-end n’a pas commencé de la meilleure des manières avec son changement de moteur après la première séance d’essais libres."

"Mais après il y aura la Russie, l’Espagne, Monaco, donc il sera aussi en terrain connu. Je reste persuadé que Stoffel est l’un des pilotes les plus brillants de ces dernières années, il faut juste qu’il traverse cette période difficile et qu’il continue à garder l’attitude positive et constructive qu’il a vis-à-vis de l’équipe."

Vasseur a vu passer de nombreux pilotes dans ses structures et plusieurs d’entre eux ont atteint la Formule 1 à un très haut niveau. Où place-t-il Vandoorne d’après son expérience ?

"C’est difficile de comparer d’une année à l’autre entre un Lewis Hamilton de 2005 et un Stoffel Vandoorne de 2017, mais il fait partie des meilleurs que j’ai pu avoir sous mes ordres."

"C’est un pilote qui a fini toutes ses courses de GP2 par exemple, ce qui n’est jamais arrivé. Il détient le record de poles positions, le record de victoires sur une saison, donc les chiffres parlent pur lui. Et parmi tous les pilotes que j’ai eu, de Lewis Hamilton à Nico Hulkenberg en passant par Nico Rosberg, il fait partie de la crème en termes d’attitude, quand il s’agit de rester positif avec l’équipe, de pousser l’équipe, d’être un moteur. C’est très important pour la carrière d’un pilote. Il doit être charismatique, il doit porter l’équipe et je pense que Stoffel est capable de porter les 1000 personnes d’une équipe F1 sur ses épaules."

"Et avoir Alonso comme équipier, comme référence Alonso, c’est important. C’est l’un des deux ou trois meilleurs pilotes et cela permet aussi à Vandoorne de placer le curseur. Ce sera idéal pour pouvoir juger de sa progression dans la deuxième partie de saison."