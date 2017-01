L’équipe Renault est en pleine mutation depuis plus d’un an, après le rachat de Lotus, puisqu’elle considère la saison 2017 comme sa réelle première année après son retour. Parmi les nombreux changements, l’un des principaux est l’arrivée de Nico Hulkenberg, en remplacement de Kevin Magnussen.

"Notre collaboration a été réussie" juge Fred Vasseur au sujet de ce dernier. "Il a marqué des points importants pour nous, il a fait le travail et s’est énormément impliqué. Il a son caractère, j’ai le mien, et ça n’a pas toujours été facile ! Mais c’est normal. Il a fait un très bon travail mais nous devions faire un choix, nous en avons discuté après avoir pris la décision et je pense que nous garderons une excellente relation car cette discussion était très ouverte".

Selon Vasseur, Magnussen n’a pas payé ses performances de l’année 2016 : "La décision était difficile, nous avons décidé de garder un de nos deux pilotes pour avoir une certaine continuité entre 2016 et 2017. Si l’on regarde les résultats entre Kevin et Jolyon, Kevin a dominé pendant la première partie de l’année et c’était plus ou moins égal lors de la seconde. C’était difficile".

Renault a proposé un contrat d’un an à Magnussen, qui a refusé, avant de prolonger Jolyon Palmer pour la même durée, mais l’équipe française n’a jamais caché sa prospection sur le marché des transferts, en envisageant un grand nombre de pilotes. Une façon de faire qui n’a pas été au goût de tout le monde, Magnussen plaisantant même en disant que le Pape était sur la liste de Renault.

Pas de quoi faire regretter à Vasseur la manière dont le recrutement des pilotes a été géré : "C’est une erreur d’avoir des regrets. On peut toujours faire mieux, mais nous devons penser à l’avenir plutôt qu’au passé. Je ne veux pas discuter des commentaires de Kevin".

Beaucoup d’observateurs s’attendaient à voir Palmer craquer sous la pression en fin d’année, puisqu’il n’était pas sûr de poursuivre son aventure en F1, mais il s’est montré régulièrement meilleur que son équipier et c’est grâce à cela qu’il a été sollicité par Renault pour une saison supplémentaire.

"Si l’on regarde le parcours de Jolyon, notamment dans les catégories inférieures, on voit qu’il a toujours fait un très bon travail d’une année sur l’autre, il a toujours été capable de grands progrès, et ça a pesé dans notre décision. En GP2, il a été 16e puis 10e, puis 6e, puis champion, ou quelque chose comme ça. Il a la faculté de progresser course après course et saison après saison" conclut Vasseur.