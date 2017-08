Frédéric Vasseur a été logiquement interrogé sur les intentions de Ferrari concernant le nouvel accord signé avec Sauber en juillet, juste avant la pause estivale.

Sergio Marchionne, le président de Ferrari, a clairement évoqué l’hypothèse de faire des Suisses une équipe junior, dans laquelle un ou deux jeunes pilotes de la Scuderia pourraient rouler. Ce qui inquiète déjà Pascal Wehrlein, comme il l’a admis hier à Spa.

Le Français, qui a récemment pris la direction de Sauber, remet les points sur les "i".

"Je savais qu’on me poserait la question concernant les pilotes. Nous discuterons de la situation et nous prendrons une décision dans les prochaines semaines," dit-il.

"Concernant Ferrari, c’est bon de savoir que nous allons être soutenu par un des top teams, et pas seulement sur le plan technique. Mais, honnêtement non, nous n’allons pas devenir une équipe comme Haas. Haas a sa propre philosophie et nous, la nôtre."

"Nous voulons développer notre propre projet, avec Ferrari, avec le moteur et la boîte de vitesses au coeur de ça. Nous pouvons étendre le nombre de pièces que nous recevons de la part de Maranello. Mais, chez Sauber, nous avons déjà de très bonnes infrastructures, ce que l’équipe Haas n’a peut-être pas."

"Par exemple, nous avons l’une des meilleures souffleries de la Formule 1."

"Peut-être qu’à un moment nous trouverons plus de points de collaboration avec Ferrari. Mais nous ne deviendrons pas une équipe B ou une cliente comme le fait Haas."