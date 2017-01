Frédéric Vasseur a expliqué pourquoi il a choisi de quitter Renault F1, une décision qui vient de lui selon ses propres propos.

Le Français n’est plus directeur d’équipe depuis hier, et l’annonce faite par Cyril Abiteboul et Jérôme Stoll dans un communiqué de presse assez laconique.

"Je n’avais pas la même idée du management," explique Vasseur à Motorsport Total.

"Il est difficile de mener une équipe de Formule 1 si vous n’avez pas les mêmes objectifs et la même philosophie. J’ai essayé de convaincre tout le monde sur mon point de vue mais je n’ai pas réussi."

"C’était donc mieux de partir," ajoute-t-il. "Quand j’ai rejoint ce projet, je pensais évidemment rester plus d’un an. C’est donc un peu frustrant de partir maintenant mais c’est ma décision."

Vasseur est particulièrement déçu de ne pas pouvoir travailler avec un pilote qu’il a su attirer chez Renault F1, Nico Hülkenberg. L’Allemand avait gagné la F3 et le GP2 avec son équipe, ART Grand Prix.

"C’était peut-être le point le plus difficile dans ma décision parce que je me suis battu comme un diable pour avoir Nico. Je lui ai beaucoup parlé la semaine dernière, il connait les raisons derrière ma décision."

Le Français n’est pas totalement amer toutefois : "nous avons fait un bon travail de réorganisation, de recrutement et sur les circuits. L’investissement à l’usine d’Enstone est aussi sur de bons rails. Cependant il faudra plusieurs saison encore pour que Renault retrouve les sommets."