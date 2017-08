Fred Vasseur a quitté Renault l’an dernier après un passage frustrant au sein de l’équipe français et ne se voyait pas forcément revenir en Formule 1. Toutefois, Sauber cherchait un nouveau directeur et a pris contact avec lui pour lui proposer le poste.

"Je n’ai pas cherché à tout prix à faire mon retour car j’avais d’autres projets" assure Vasseur au site officiel de la F1.

"J’ai ensuite eu les premiers contacts avec Sauber vers Monaco, nous avons eu quelques réunions et j’ai visité l’usine pour être convaincu du projet. Je n’ai pas eu besoin de beaucoup de temps puis un journal a annoncé ma décision un peu trop vite, les secrets ne durent jamais en F1 ! C’est un bon projet qui me correspond et il m’incombe désormais d’en faire quelque chose".

"La situation est à peu près la même que chez Renault quand j’y étais, nous avons analysé la situation de chacun de nos départements et la première décision a été de rester avec Ferrari. C’était la décision la plus importante, nous ne pouvons pas changer de moteur chaque année et nous aurons de la continuité jusqu’à la fin de la période prévue".

Vasseur confirme les points les plus importants de ce redressement, dont le premier a déjà été effectué : "La décision au sujet du moteur. Le second sera pour moi d’avoir une image plus précise de l’entreprise dans son ensemble, de bien comprendre ce qu’il s’y passe. Et je dois aussi passer du temps avec les gars à l’usine et l’équipe de la piste, afin de voir ce qui peut être amélioré".

L’autre question épineuse pour Sauber est le choix des pilotes. Pascal Wehrlein semble condamné à partir car Marcus Ericsson devrait rester grâce à ses soutiens, proches du propriétaire de l’équipe. Pour le deuxième baquet, le partenariat avec Ferrari devrait pousser le constructeur à mettre dans une des Sauber l’un de ses jeunes pilotes, Giovinazzi ou Leclerc.

"Il est trop tôt pour dire quoique ce soit. Nous nous concentrons sur l’équipe actuellement car nous savons que c’est le point faible. Nous passons plus de temps là-dessus que sur le problème des pilotes. Je veux passer du temps avec eux pour comprendre leurs points forts avant de prendre une décision, mais c’est aussi une discussion qui implique Ferrari, et la décision devrait arriver dans les prochaines semaines".

En attendant, Sauber évolue avec un ancien moteur et la fin de saison s’annonce compliquée. Ericsson et Wehrlein ne feront aucun miracle et Vasseur ne voit pas son équipe repasser devant McLaren.

"Ce sera très difficile, ils ont une équipe deux fois plus puissante que la nôtre, si ce n’est plus. Ils peuvent progresser bien plus vite que nous et sont déjà meilleurs ! Nous pourrions peut-être marquer des points ici ou là donc je mets un peu la pression sur tout le monde au cas où cela se produise et l’on fera ce que l’on peut. Mais nous nous concentrons déjà sur l’avenir et le projet 2018 est bien avancé, donc nous travaillons en ce sens. Toutefois, abandonner 2017 n’est pas une option".