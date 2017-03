Cela fait deux mois que Frédéric Vasseur a quitté l´écurie Renault, où il occupait la place de directeur. Malgré son départ, le Français semble vouloir continuer à suivre ce qu´il va se passer cette saison.

Vasseur désire déjà attendre Melbourne avant de se prononcer sur les changements de règlement de cette année.

« La course va augmenter la pression » explique-t-il. « Mais il n´y a pas plus de pression en Formule 1 qu´ailleurs. Cela est inévitable dans les sports mécaniques en général. Dans ce monde, rien ne fonctionne au mieux sans pression, et la pression vient du moteur, de toutes les équipes et tout ce qui peut y avoir autour, une fois la compétition lancée. »

« Je pense que tous vont oublier au bout de deux courses comment était la Formule 1 "avant". Cela n´a rien à voir avec le fait que les voitures sont plus rapides de 2 ou 3 secondes, cela ne préoccupe pas les gens, pas les fans. Ils veulent voir une lutte sur la piste et un peloton plus serré. Nous verrons bien si nous allons avoir plus d´homogénéité dans le peloton au départ de cette saison. »

Vasseur compte bien suivre de près Nico Hülkenberg. C´est lui qui est à l´origine de l´arrivée de l´Allemand chez Renault.

« Je le connaissais déjà avant, depuis la Formule 3 et le GP2. Il a roulé un bon nombre de saisons pour moi. Il a l´énorme point positif d´être toujours présent, du matin jusqu´au soir, à se donner à 100% et c´est un vrai leader. Ce sont des qualités immenses. C´est pourquoi je l´ai pris. Je connais ses qualités et nous sommes toujours restés en contact depuis. »

Le Français surveillera aussi un autre pilote qu´il apprécie, l´étoile montante de chez Red Bull, Max Verstappen. Vasseur ne se fait pas de souci pour lui.

« Cette année, Max ne sera pas autant sous pression que l´an dernier. Mais il a montré qu´il sait la gérer. Les attentes le concernant sont élevées, mais il s´y est déjà très bien pris en 2016. »