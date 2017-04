Frédéric Vasseur, ancien patron de Renault F1, était de retour dans le paddock ce week-end pour la course de Formule 2, puisqu’il a repris la direction de l’équipe ART Grand Prix.

Il s’est confié au journal L’Equipe, indiquant qu’il n’y avait aucune frustration pour lui à revenir dans une catégorie inférieure, même si celle de ne pas récolter les fruits de son travail chez Renault était malgré tout présente.

"Cela m’a pris un an pour voir les bons et mauvais côtés. J’ai pris ma décision en connaissance de cause," tient-il à préciser.

Le Français apprécie en tout cas le spectacle donné cette année par la lutte entre Mercedes et Ferrari.

"La configuration est parfaite pour le spectacle et le suspense. C’est agréable d’allumer la télé le dimanche à 14 heures sans connaître d’avance le vainqueur. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas eu deux écuries, avec deux champions du monde, qui se battent pour les victoires. Le nouveau règlement a, au moins, permis de rebattre un peu les cartes."

"Ce que j’aime, c’est la compétition, pas la voiture. Et ces nouvelles voitures sont, à mon sens, construites sur une erreur. Le public souhaite de la bagarre, pas de la performance. J’ai vu des courses de kart plus exaltantes et palpitantes que certaines processions en F1."

"Le duel tactique, ce sont des plaisirs de passionnés et de spécialistes. Je ne suis pas sûr que le grand public se passionne pour ce genre de course. Il lui faut des dépassements. Et ces nouvelles voitures, à mon sens, ne les favorisent pas."

Concernant Renault, son ancienne équipe, Vasseur est un peu plus satisfait.

"En performance pure, ils sont présents. Nico Hülkenberg (ecruté par Vasseur) tient bien la baraque. C’est une valeur sûre, constant dans l’effort, toujours à son maximum. Un maître-étalon parfait pour une équipe en renaissance. II y a de la frustration de ne plus être là, c’est clair. J’ai bossé comme un damné l’an dernier, comme toute l’équipe, pour rebâtir quelque chose de bien. Et je ne serai pas là lorsque les résultats arriveront. Mais je suis un grand garçon et j’ai pris ma décision tout seul."