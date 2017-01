Dans un cas similaire à celui de Lewis Hamilton il y a 10 ans, Stoffel Vandoorne va faire ses grands débuts en F1 chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso. Alors que ce dernier a tenu à minimiser l’intensité de leur futur collaboration, le Belge assure à son tour que cette saison n’aura rien à voir avec le duel que s’étaient livrés Hamilton et Alonso en 2007.

Alonso avait justifié ses propos par le fait que McLaren n’est plus l’équipe qu’elle était il y a 10 ans et que les deux hommes ne se retrouveront pas en lutte pour la couronne mondiale mais que leur but est ailleurs.

"Le principal objectif du travail avec Alonso est de ramener McLaren en haut de la hiérarchie" précise de son côté le Belge. "Si nous commençons à avoir des résultats, il y aura un peu de compétition entre nous, c’est normal en F1. Mais au début, j’aurai besoin d’apprendre. C’est sûrement la première fois que je commence une saison sans savoir ce qu’il s’y passera, mais je sais que je suis capable de lutter pour le titre".

"Dans tous les cas, j’ai un bon point de comparaison avec Alonso, il est double champion du monde et quasiment tout le paddock pense qu’il est le pilote le plus complet sur la grille. C’est très positif pour moi de pouvoir courir à ses côtés. McLaren traite ses pilotes de manière égale et nous aurons les mêmes chances, et les gens me compareront à lui".

Le nouveau directeur de McLaren, Zak Brown, a hâte de voir son nouveau duo en action et espère prolonger Alonso très rapidement : "Stoffel et Alonso dans la même équipe, c’est génial. Stoffel est un pilote incroyable et un futur champion du monde. Il fera des erreurs de débutant mais il apprendra énormément d’Alonso. Nous ne souhaitons pas avoir un écart important entre nos pilotes".