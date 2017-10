Stoffel Vandoorne a atteint son rythme de croisière depuis la mi-saison et espère finir la saison en fanfare.

Après deux bons résultats à Singapour et Sepang, le Grand Prix du Japon ne lui a pas souri puisqu’il a été envoyé hors piste au premier virage, ce qui a ruiné sa course.

"J’ai hâte de disputer ces deux courses aux Etats-Unis et au Mexique et je découvrirai deux circuits que je n’ai jamais expérimentés" reconnaît le Belge.

"J’ai entendu beaucoup de bonnes choses au sujet du circuit des Amériques et c’est un circuit que beaucoup de pilotes aiment. Austin est une superbe ville à visiter, j’y suis allé deux fois avec l’équipe en tant que pilote de réserve et c’est toujours bien de profiter de notre hébergement en ville et de goûter les restaurants locaux".

Vandoorne n’est pas inquiet à l’idée de se retrouver sur un circuit qu’il ne connaît pas et espère pouvoir rebondir et oublier la mauvaise course vécue à Suzuka.

"Je ne suis pas plus nerveux à l’idée de découvrir un nouveau circuit, c’est plutôt l’inverse. Nous nous préparons de la même manière pour chaque course avec nos ingénieurs et bien que je n’ai jamais piloté ici, j’y ai fait de nombreux tours virtuels dans le simulateur, donc je pense pouvoir rapidement trouver les bons réglages".

"Après deux courses positives pour moi, le Japon était plus délicat pour nous et nous avons eu du mal à rattraper le temps perdu après un départ malheureux. Austin devrait nous convenir un peu mieux en termes de puissance, bien qu’il y ait une grande variété de virages qui nous offrent tous un défi différent, donc il faudra régler la voiture pour l’ensemble du tour".