Stoffel Vandoorne ne va pas manquer de défis cette année. Non seulement il va débuter pour la première fois en F1 comme pilote titulaire chez McLaren, mais en plus de devoir contribuer à ce que cette écurie légendaire puisse retrouver ses succès d´autrefois, il a comme coéquipier un des pilotes les plus redoutables du plateau : Fernando Alonso.

Stoffel, quel objectif as-tu ?

« Je ne m´en suis fixé aucun. Tant de choses sont nouvelles. Je pourrais encore rouler dans d´autres séries et continuer à gagner des courses et des titres. Mais maintenant, je suis en Formule 1. Tout est un petit peu différent. Nous connaissons tous les difficultés traversées par McLaren-Honda ces deux dernières années. Alors il serait présomptueux de parler de gagner. Mon approche est la suivante : je veux sortir le meilleur de ma situation, faire cela a toujours bien fonctionné ces dernières années. Donc je garde cette approche. »

« Fernando Alonso parle de devenir de nouveau champion du monde... En même temps il est quelqu´un de réaliste. Il sait ce qui est possible. J´ai peut-être plus de temps que Fernando, parce que je suis au tout début de ma carrière. »

Comment va se passer le travail avec Fernando et Jenson Button ?

« Ce n´est pas totalement nouveau pour moi. Je faisais déjà partie de l´équipe en 2016. De plus, je me suis retrouvé souvent dans le simulateur. Le déroulement d´un week-end de course au complet m´est devenu naturel. A présent, j´espère que je pourrai appliquer cette expérience en réalisant une bonne et complète saison 2017. »

Quelle est l´ambiance dans l´équipe ?

« Elle est différente. Tu ressens une toute autre énergie. Beaucoup de choses changent, pas seulement l´apparence de la voiture. Tout le monde se réjouit énormément de se rendre avec la nouvelle voiture sur la piste. On est tous très excités. »

En 2016, à quel point était-ce frustrant de devoir tout regarder de loin ? Tu as seulement piloté à Bahreïn.

« Je savais que quelque chose aller m´arriver. Cela n´apporte rien d´être frustré. Je l´ai vu comme une chance de pouvoir comprendre l´équipe. Bien sûr, c´est bien mieux de s´assoir soi-même dans la voiture. Mais je crois que l´année dernière a fait de moi un meilleur pilote. »

Fernando a dit que son expérience d´avant va l´aider, jusqu´à ce qu´il s´y prenne la mesure de la voiture de 2017. Est-ce que le fait que tu sois un jeune pilote est un inconvénient ?

« Bien sûr, l´expérience est toujours un avantage. Mais je n´arrive pas sans aucune expérience. Nous avons des voitures complètement nouvelles, tu peux y apporter ton propre style de pilotage. Je ne me vois donc pas désavantagé. Devant l´enjeu génial d´une course contre la montre dans le développement, je veux travailler encore plus étroitement avec l´équipe. C´est un avantage, pas un inconvénient. »

Beaucoup de personnes te voient comme un futur vainqueur ou un futur champion du monde. Qu´est-ce que cela signifie pour toi ?

« Cela ne change rien. Je me concentre pas non plus sur Fernando. Je veux encore mieux m´intégrer à l´équipe, je veux apprendre autant que possible, je veux éviter les erreurs stupides. Alors le succès viendra de lui-même. Jusqu´où est ce que cela me conduira ? Personne ne le sait. »

Est-ce que les voitures seront aussi brutales que tous le prétendent ?

« Cela va être un énorme défi, cela se voit en simulateur. Mais cela n´est jamais vraiment comme le pilotage réel. Fernando Alonso connaît ce genre de voitures, pas nous... les jeunes. Cela va être un choc. Mais nous allons nous y habituer très vite, cela fait partie de la nature d´un pilote. »