Stoffel Vandoorne disputera sa première saison complète en Formule 1 cette année et le Belge, dont la cote est très élevée après sa saison exceptionnelle de GP2 en 2015, s’est déclaré patient quant au jour où il pourrait enfin remporter sa première victoire, ne sachant pas quelles seront les performances de McLaren en 2017.

"Je peux me permettre de prendre du temps pour construire mon avenir et c’est ce que je veux faire dans cette équipe" précise Vandoorne. "Mais plus tôt je gagnerai, mieux ce sera".

En revanche, il ne se sent pas plus sous pression du fait des performances exceptionnelles de Max Verstappen, fer de lance de la nouvelle génération : "C’est le dernier de mes soucis. Je préfère m’occuper de développer mon avenir avec cette équipe plutôt que de me comparer aux autres pilotes".

La nouvelle monoplace, d’orange et de noir vêtue, donne en tous cas confiance au Belge qui voit en elle la monoplace qui remettra McLaren dans un cercle vertueux.

"Avec les données tirées du banc d’essai et de notre simulateur, et quand je vois certaines voitures concurrentes, j’ai l’impression que la nôtre est plus évoluée, plus développée. Ce changement de règlement nous offre une énorme opportunité de réduire l’écart de ces deux dernières années" conclut-il.