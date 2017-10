Le difficile début de saison de Stoffel Vandoorne semble définitivement appartenir au passé, après une nouvelle prestation impressionnante à Sepang dimanche, en Malaisie. Qualifié en quatrième ligne, devant Fernando Alonso, le Belge est allé chercher la septième place pour la deuxième fois consécutive et passe devant l’Espagnol au championnat.

"Après deux courses très positives, j’ai hâte de revenir au Japon" déclare celui qui courrait en Super Formula l’année dernière. "C’est l’un de mes pays favoris et j’adore y passer du temps. La culture, la nourriture et les gens le rendent unique et depuis longtemps, j’ai envie de tester le circuit de Suzuka dans une Formule 1".

"Pour moi, Singapour et la Malaisie ont représenté un vrai pas en avant et nous avons pu exploiter chaque séance et optimiser tout ce que nous pouvions faire de notre voiture. Nous savons qu’il y a un bon potentiel cette saison, mais pour différentes raisons, nous n’avons pas pu le montrer. Ces deux bons résultats consécutifs sont très encourageants et j’ai hâte de voir quelles seront nos performances au Japon".

Malgré tout, Vandoorne reconnaît que la MCL32 pourrait être plus en difficulté à Suzuka, où le moteur sera plus déterminant, qu’à Sepang où la monoplace a été bien plus efficace que prévue : "C’est un circuit plus compliqué pour notre voiture que Sepang et il demande plus de puissance".

"L’avantage est que je ne découvrirai pas le circuit ce week-end car j’y ai fait des essais et que j’y ai couru à plusieurs reprises, j’y ai même gagné la dernière fois en Super Formula. Je travaille très dur avec mes ingénieurs et nous allons nous préparer autant pour cette course, donc j’espère pouvoir progresser et vivre un très bon week-end".