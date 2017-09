Stoffel Vandoorne a rempli la mission donnée par McLaren de finir dans les points à Singapour, et ce malgré les conditions météo très difficiles sur la première moitié de la course.

Le Belge, qui partait de la 9e place, avait choisi les pneus pluie au départ, alors que les intermédiaires semblaient être un meilleur choix.

"C’était très excitant au départ," explique-t-il au micro de la RTBF.

"Singapour est déjà un tracé difficile mais sur le mouillé, de nuit, c’était une expérience nouvelle pour tout le monde. L’objectif principal était de rester sur la piste car la moindre erreur et c’était le mur."

"A l’extinction des feux, j’ai d’abord dû quitter la piste pour éviter les débris suite au crash devant. C’est dommage car j’ai perdu quelques places là."

"Au début ce n’était pas facile. J’ai profité d’une voiture de sécurité pour chausser les pneus intermédiaires. Carlos Sainz en a profité pour me doubler."

Lors de son 2e arrêt, Vandoorne a perdu des secondes précieuses au stand lors du changement de roues pour passer en slicks.

"Je suis ressorti juste derrière Jolyon Palmer alors que j’aurais normalement pu le doubler. Je l’ai attaqué à l’épingle mais c’était encore humide hors trajectoire et la Renault a réussi à me recroiser."

"Je crois qu’on aurait pu au mieux terminer sixième mais je suis tout de même content avec ce résultat et les six points ramenés aujourd’hui. J’espère que l’on pourra bientôt viser plus haut."