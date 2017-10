Stoffel Vandoorne se sent totalement prêt à guider McLaren si, pour une raison ou une autre, Fernando Alonso décidait finalement de ne pas renouveler son contrat avec l’équipe de Woking.

Le pilote belge, qui effectue sa première saison complète en Formule 1, monte en puissance depuis plusieurs courses et il a même dominé son équipier lors du dernier week-end en Malaisie.

"J’en suis certain à 100% !" répond-il lorsqu’on lui demande s’il se sent prêt à mener l’équipe si Alonso s’en allait.

"Je pense que tout va dans le bonne direction. L’équipe compte beaucoup sur moi parce que je passe beaucoup de temps à l’usine, avec les aérodynamiciens, dans le simulateur et les autres départements techniques."

"Alors c’est certain que je me sens prêt. Fernando ne va de toute façon pas continuer éternellement en Formule 1. Et va-t-il rester avec nous ? Je ne le sais pas. Tout ce que je sais, c’est que je pousse de mon côté, ce qu’un pilote doit toujours faire. Je ne pense pas trop à mon équipier pour être honnête. Je prépare au mieux l’avenir."

McLaren a choisi de s’allier avec Renault pour trois ans. Cet avenir, Vandoorne le voit donc radieux.

"J’espère que nous pourrons battre Red Bull, qui a le même moteur. Quel saut en performance pourrons-nous faire avec le Renault l’an prochain ? C’est difficile à dire. Mais nous avons un excellent châssis, nous ferons forcément mieux. Red Bull sera une grande référence pour nous donc notre but sera d’être avec eux."

"De toute façon ce sera déjà un très grand pas en avant."