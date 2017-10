Stoffel Vandoorne s’élancera depuis la dernière ligne de la grille de départ et ce ne sera donc pas facile pour lui demain en course sur le circuit de Mexico. D’autant plus que si sa McLaren est plutôt compétitive, elle manque cruellement de vitesse de pointe pour les raisons que l’on sait…

"Nous savions que nous allions avoir des pénalités ce week-end et nous nous sommes donc concentrés sur la préparation de la course et pas sur la qualification," explique Stoffel Vandoorne.

"Même en Q1 j’ai roulé avec beaucoup d’essence afin de me préparer pour la course. Après mes problèmes de moteur hier, je me sentais mieux au volant de la voiture ce matin. Nous sommes raisonnablement compétitifs ici."

"Cette journée a été bien plus positive pour nous, nous avons fait un grand pas en avant. Je sens que je suis en bonne forme pour la course. Nous allons prendre le départ depuis le fond de la grille et cela ne sera donc pas facile. Il est difficile de dire où nous allons terminer cette course. Les dépassements dans la ligne droite seront difficiles pour nous, il faudra donc être agressif dans notre pilotage. J’espère que nous pourrons faire une bonne course," ajoute-t-il.