Stoffel Vandoorne a tenu à relativiser un début de saison très difficile avec McLaren et Honda.

Le jeune pilote belge a même été assez ironique après la journée d’essais libres d’hier, à Barcelone.

"C’est certainement le meilleur vendredi depuis le début de la saison. Je pense que c’est la première fois qu’on n’a pas changé le moteur un vendredi... sur ma voiture. J’ai connu deux bonnes séances d’essais libres sans problème. Beaucoup de roulage, je suis content d’avoir pu compléter le programme qu’on voulait boucler."

"Malheureusement pour Fernando ça n’a pas été pareil," ajoute-t-il.

Garder son calme et rester motivé, c’est tout un art.

"Vous savez, il y a pire dans la vie que d’être pilote McLaren - Honda en Formule 1. Je ne m’attendais certes pas à ce que ce début de saison soit aussi dur. Mais je garde la tête froide. J’aime toujours venir au circuit, piloter même si pour l’instant, on n’a pas vraiment l’occasion de faire la course. Je reste confiant qu’un jour on aura un bon package . C’est juste une question de temps."

Honda ne semble pas très réactif, ce que confirme Vandoorne.

"Il y a quelques améliorations aussi du côté moteur, mais le nouveau bloc n’est pas prévu pour tout de suite... Pour quand ? Demandez à Honda. Mais c’est à ce niveau qu’on attend le plus gros progrès. Pour l’instant, on peut juste essayer d’optimiser la fiabilité. Voir pour la première fois les deux voitures à l’arrivée serait déjà un point positif."

Fernando Alonso, sa seule référence, reste devant. Mais le Belge a des arguments.

"L’expérience est toujours plus importante avec une moins bonne auto. Je n’ai pas toujours eu le même matériel que lui et j’ai manqué de roulage. Ici encore, il a débuté ce vendredi avec des pièces dont je ne disposerai que ce samedi."