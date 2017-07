Stoffel Vandoorne pouvait être content de lui aujourd’hui : il a signé de belles performances avec sa McLaren Honda lors des deux séances d’essais libres en Autriche, au niveau voire même devant Fernando Alonso, son équipier.

Son objectif sera d’atteindre au moins la Q2 demain, si ce n’est la Q3.

"En tant qu’équipe, c’était un vendredi plutôt pas mal !" déclare Vandoorne au micro de la RTBF.

"Je l’avais déjà dit avant le début du week-end, je pense que ce tracé nous convient un peu mieux, avec un peu plus de virages. Et il y a aussi notre évolution au niveau du moteur, il est encore difficile de dire si on tire vraiment de gros bénéfices de cela, mais c’était un bon vendredi pour moi comme pour l’équipe."

"Tout va dans la bonne direction, j’espère qu’on pourra continuer sur cette lancée demain ! C’est très serré dans le milieu du peloton, chaque centième qu’on pourra gagner sera très important. On va travailler dur cette nuit pour trouver les meilleurs réglages sur notre voiture."

Quant à ses progrès par rapport à son équipier, Vandoorne avance une première explication.

"Je passe beaucoup de temps à l’usine, j’ai une idée très claire de ce que j’attends de la voiture. Tout commence à bouger dans la bonne direction, je me sens à l’aise dans la voiture, il n’y a pas de raison que cela ne soit plus le cas demain. Atteindre la Q2, c’est faisable, mais il faudra sortir un très bon tour au bon moment et ne pas être gêné lors de nos tours rapides en qualifications."