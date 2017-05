Stoffel Vandoorne s’est qualifié 19e et avant-dernier du Grand Prix d’Espagne. C’est une grosse déception pour lui, d’autant plus que son équipier a réussi à briller devant son public.

Ce soir, le pilote McLaren Honda n’avait pas d’explication à sa mauvaise performance du jour : 19e.

"Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé aujourd’hui. Hier je me sentais plutôt à l’aise avec la voiture, heureux de la performance et tout allait dans la bonne direction pour améliorer encore cela aujourd’hui," explique le Belge.

"Mais c’est dommage de ne pas avoir réussi à transformer cela en qualifications. J’avais le potentiel pour aller en Q2. Je pense que j’ai perdu de la performance par rapport à hier et, pour le moment, je n’ai pas vraiment d’explication pour ça. C’est décidément un début de saison difficile et j’espère pouvoir faire mieux demain."

Vandoorne préfère ne pas se fixer d’objectif pour le Grand Prix demain.

"En partant de la 19e place je ne peux qu’espérer la course la plus fluide possible, sans problème. La stratégie sera importante et nous verrons quel résultat cela permettra d’avoir."

La comparaison est cruelle avec son équipier, Fernando Alonso, qui a réussi l’exploit de monter jusqu’en Q3, à la 7e place ! Le Belge esquive l’analyse de cet écart.

"Cela montre que la voiture va dans la bonne direction," analyse-t-il. "Tout le monde travaille à fond pour sortir de cette situation alors j’espère que nous aurons d’autres améliorations lors des prochaines courses."