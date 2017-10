Stoffel Vandoorne a signé le 13e temps des qualifications d’Austin hier mais s’élancera 14e suite à sa pénalité de 5 places sur la grille de départ. Il profite en effet des pénalités des autres pilotes (Hartley, Verstappen, Hulkenberg, Stroll et Magnussen) pour ne pas perdre trop de places.

Le Belge n’était pas dans le rythme d’Alonso pour une fois mais il y a une explication à cela : il n’avait pas la dernière évolution aérodynamique, disponible en un seul exemplaire, qui comprend notamment un nouvel aileron avant.

"Après une très bonne première séance d’essais libres, le week-end est devenu vraiment très difficile. J’ai dû repasser à l’ancienne spécification d’aileron et je ne me suis plus du tout senti à l’aise dans la voiture. On a rencontré beaucoup de problèmes pour trouver la balance, on a presque tout essayé en termes de réglages et aucune option n’a fonctionné," confie-t-il à la RTBF.

"Étant donné que j’étais sûr de recevoir une pénalité moteur, il était logique que ce soit Fernando qui puisse bénéficier du nouvel aileron puisque ses chances de démarrer dans le top 10 était plus élevées. Mais de mon côté, après avoir redonné le nouvel aileron à Alonso, je ne suis jamais parvenu à retrouver les sensations et la performance que j’avais en essais libres 1 et impossible de trouver une solution aux problèmes apparus après cela."

L’objectif sera évidemment de remonter vers le top 10 en course aujourd’hui.

"Depuis le début de week-end, j’étais plutôt bien dans les longs relais, le rythme était positif. Nos pneus se dégradaient peut-être un peu moins que ceux des autres équipes, mais en même temps on sait aussi que c’est un circuit où il est difficile de dépasser, donc il faudra absolument que je prenne un bon départ et on verra ce qui est possible."