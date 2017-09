Stoffel Vandoorne est presque déçu d’avoir signé la 9e place sur la grille de départ à Singapour, après les qualifications.

Eric Boullier espérait avant le début de la séance les 7e et 8e places, ce sera finalement les 8e et 9e, Fernando Alonso ayant battu son équipier.

"Nous avons été compétitifs depuis le début de ce week-end et nous espérions avoir les deux voitures en Q3. C’est ce que nous avons fait et nous pouvons être heureux. Mais Q1 et Q2 ont été très bons pour nous, alors je pense que nous aurions pu faire un peu mieux en Q3," dit le Belge.

"Avec un peu de chance nous allons pouvoir maintenir ce rythme demain parce que notre rythme sur les longs relais semble bon. Sur un circuit urbain c’est toujours difficile de dépasser alors cela pourra jouer à notre avantage si nous prenons un bon départ."

Vandoorne a aussi eu quelques mots suite à l’annonce de l’association entre McLaren et Renault.

"Oui, l’annonce du nouveau partenariat entre McLaren et Renault est une très bonne nouvelle pour l’équipe, pour la F1, pour Renault et pour moi. C’est un bon pas en avant. Le futur s’annonce excitant. Mais avant cela, on a encore sept GP à disputer avec notre motoriste actuel et on va donner le maximum pour terminer l’année sur une note positive."