Les ennuis n’ont pas épargné Stoffel Vandoorne pour cette première séance qualificative de l’année à Melbourne. Le Belge a été coincé pendant quasiment toute la Q1 au garage et n’a pu faire qu’un seul tour rapide, à l’issue duquel il s’est qualifié 18e.

"J’ai eu un problème de pression de carburant en Q1 et j’ai été contraint de rentrer lors de mes deux premières tentatives car le moteur manquait de puissance" explique-t-il. "C’est dommage car après les derniers essais libres, les choses allaient dans la bonne direction et j’étais en confiance. C’est difficile de n’effectuer qu’un seul tour car on ne peut pas faire d’erreur et il faut quand même être performant".

Vandoorne se montre cependant optimiste quant à la marge de progression de McLaren et face aux progrès affichés par son équipe. De quoi espérer une bonne course demain, en évitant soigneusement de parler fiabilité.

"Nous avons fait de bons progrès ce week-end, Fernando et moi sommes plus à l’aise dans la voiture et cette confiance nous permet d’attaquer un peu plus. Nous avons évidemment beaucoup de travail mais nous pouvons être positifs quant au potentiel démontré ce week-end, et je pense que nous avons les moyens de faire une belle course" conclut Vandoorne.