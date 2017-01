Puisqu’il a tout écrasé sur son passage dans les formules de promotion, Stoffel Vandoorne est logiquement très attendu en Formule 1 et comparé aux meilleurs débutants de la discipline. Et puisqu’il va débuter chez McLaren aux côtés de Fernando Alonso, il est facile de vouloir le comparer à Lewis Hamilton, qui débutait dans des conditions similaires il y a 10 ans.

"Je ne veux pas être Hamilton" tempère Vandoorne. "Je veux être Vandoorne et je donnerai mon maximum. Je n’attends rien en particulier de la relation entre Fernando et moi. Je n’ai pas réellement eu de conseils de la part de Fernando et Jenson jusqu’ici, mais j’étais toujours proche d’eux sur les circuits, à les observer et essayer d’apprendre. Mais j’ai mon propre style".

Parmi les meilleurs débutants de l’histoire récente de la discipline, Max Verstappen est devenu une référence en enregistrant des records de précocité, et en présentant un potentiel qui semble sans limites. Le Belge tient là encore à limiter les comparaisons.

"Max et moi avons pris des chemins très différents pour arriver en F1, j’ai commencé un peu tard à courir, je n’avais pas énormément d’argent et je ne savais pas vers quelles catégories me diriger. Max a tout fait très rapidement, je manque d’expérience en Grands Prix mais je suis plus que prêt".

En rejoignant McLaren, et malgré les difficultés que rencontre l’équipe, Vandoorne sait qu’il rejoint une écurie de légende où sont passés notamment Senna et Prost : "J’ai conduit la voiture de Senna à plusieurs reprises et aussi celle de Prost, et c’est incroyable comme la F1 a changé. Accomplir ce qu’ils ont accompli serait incroyable, mais je ne veux pas encore y penser".