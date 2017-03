Stoffel Vandoorne débute sa première saison en tant que titulaire officiel pour McLaren. Sa tâche à Melbourne ne sera néanmoins pas aisée, après des essais hivernaux catastrophiques pour l’écurie anglaise. Mais le Belge préfère profiter de l’instant présent et savoure sa chance unique pour un jeune pilote sans budget…

« Depuis que j’ai appris que je serai titularisé par McLaren, en septembre dernier, il me semble que le Grand Prix d’Australie a mis un long moment à arriver. C’est un sentiment formidable de savoir que je vais commencer ma première pleine saison en F1 et c’est un rêve sur lequel j’ai travaillé durant toute ma carrière de compétiteur. »

« J’ai hâte de rentrer dans le cockpit de la MCL32 le vendredi matin, et je me sens totalement prêt pour le défi qui vient. Je me suis très bien préparé pendant l’hiver, j’ai beaucoup travaillé sur mon entraînement et en particulier sur ma force et sur mon endurance, et je suis incroyablement motivé pour travailler dur avec l’équipe, pour que l’on s’améliore pas à pas. »

Pour le moment, les objectifs sont bien modestes du côté de l’ancien champion de GP2. Il faut dire que dans une voiture peu compétitive et face à un coéquipier aussi redoutable que Fernando Alonso, les occasions de briller pourraient être parsemées…

« En termes de performance, je ne me fixe aucun objectif particulier, si ce n’est que de garder la tête froide, d’apprendre beaucoup de l’équipe et de Fernando, et de faire au mieux. Je connais très bien les gars et les filles de McLaren et de Honda, et je sens vraiment que j’appartiens à cette famille, donc je ne suis pas nerveux. C’est la première fois que je cours en Australie, je vais totalement m’imprégner de l’ambiance, profiter du ramdam de la première course de la saison, et nous verrons comment le week-end se déroule. »