Après un hiver très compliqué chez McLaren, Stoffel Vandoorne refuse d’envisager un résultat précis et avoue que la priorité dans l’équipe anglaise sera d’accumuler les kilomètres, ce qui n’a pas été fait en Espagne puisque McLaren n’a pas aligné plus de 11 tours consécutifs en essais privés.

"Nous savons que ce ne sera pas simple pour nous" a reconnu le Belge. "Il est inutile de faire des paris après des débuts difficiles, nous aurons des évolutions sur la voiture demain et nous verrons si elles améliorent quelque chose. Le plus important pour nous est d’accumuler les kilomètres afin de tirer le maximum de la voiture".

"Nous n’avons évidemment pas bouclé notre programme d’essais de cet hiver comme nous le souhaitions et nous sommes dans une situation difficile avant cette première course de la saison. Il faut que l’on travaille tous ensemble afin de faire évoluer la voiture et de progresser course après course".

L’optimisme n’est donc pas de mise pour celui qui avait disputé une course l’an dernier en remplacement de Fernando Alonso. Toutefois, Vandoorne considère le Grand Prix de ce week-end comme ses vrais débuts en Formule 1.

"J’ai eu un avant gout d’une course de F1 l’an dernier à Bahreïn et je sais à peu près à quoi m’attendre ici, mais je me sens comme un débutant car j’ai énormément à apprendre et il y a beaucoup d’informations au sujet de la piste, mais aussi sur le déroulement du week-end, ce qui ne se gagne qu’avec l’expérience. Bahreïn remonte à longtemps" conclut-il.