Stoffel Vandoorne a révélé au micro de la télévision de son pays, la RTBF, qu’il ne disposait pas de la même McLaren MCL32 que Fernando Alonso ce week-end à Melbourne.

Victime de problèmes de pression d’essence lors des qualifications, le Belge a dû se contenter du 18e temps et il partira de l’avant dernière ligne demain à Melbourne.

"Fernando a quelques évolutions sur sa voiture dont je ne bénéficie pas, parce ces évolutions n’étaient pas prêtes pour la mienne," déclare Vandoorne.

"Ce week-end, c’est Fernando qui a reçu ces pièces, ce n’est pas un problème pour moi. Je me concentre sur mon boulot et j’essaie de tirer le maximum du package mis à ma disposition."

"On ne se fixe pas vraiment d’objectif pour la course, on sait que ce sera difficile pour nous, on verra où cela nous mènera ! Au niveau de la stratégie, tout le monde devrait n’effectuer qu’un seul changement de pneus, il n’y a pas grand-chose à jouer de ce point de vue."

Vandoorne revient sur sa séance pour le moins agitée.

"C’est exact, cette séance de qualification a été très difficile pour nous, parce que nous avons rencontré des problèmes de pression d’essence en début de séance. Du coup, je n’ai pas pu accomplir le nombre de tours initialement prévu. On a tenté de boucler un tour en fin de Q1, mais le problème était toujours là. C’est dommage, parce qu’après la troisième séance d’essais libres, j’avais un bon feeling dans la voiture, tout allait dans la bonne direction et je gagnais de la confiance. Je pense qu’il était envisageable de placer, comme Fernando, ma voiture en Q2."

"On savait que ce week-end serait difficile pour nous, mais on a quand même fait un petit pas en avant. En performance pure et en fiabilité, c’est peut-être un tout petit peu mieux. On ne sait pas comment va se passer le Grand Prix, espérons que cela se passe sans le moindre problème !"