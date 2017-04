McLaren, c’est entendu, pâtit d’un lourd déficit de puissance en ligne droite. Toutefois, en courbe, la monoplace née à Woking serait bien plus compétitive, grâce à son châssis hautement compétitif.

Selon Stoffel Vandoorne, la McLaren serait même plus véloce que la Williams – en virage uniquement.

« Le ressenti dans la voiture est assez bon. Quand j’étais derrière la Williams de Massa, j’ai même dit que j’étais plus rapide dans chaque virage. »

Pour autant, avec un moteur Honda qui rend au moins 50 chevaux au moteur Mercedes, il était impossible pour le Belge de tenter le moindre dépassement.

« Attaquer ? Notre vitesse de pointe, en ligne droite, est trop faible pour faire la course. C’est impossible pour nous. Au début d’une ligne droite, vous regardez dans le rétroviseur, et à la fin de la ligne droite, la voiture est proche de vous. Nous avons urgemment besoin de plus de puissance. Même avec le DRS ouvert, nous ne pouvons pas dépasser. »

Stoffel Vandoorne a voisiné en fin de peloton en Chine, tandis que Fernando Alonso s’est longtemps battu pour les points. Pour autant, il affirme qu’il aurait pu rouler aussi vite que son coéquipier.

« Les ingénieurs ont dit que nos temps au tour potentiels étaient similaires, mais nous roulions dans des groupes différents. A l’avant, le rythme est plus élevé, mais à l’arrière, où j’étais, vous perdez du temps parce qu’il y a plus de voitures lentes. »

« Le ressenti dans la voiture est assez bon, les évolutions semblent fonctionner, le châssis progresse dans la bonne direction. Nous manquons juste de vitesse en ligne droite. »

Dès ce week-end, Stoffel Vandoorne ne s’attend pas de miracle en raison du délai trop court entre le Grand Prix de Chine et celui de Bahreïn…

« C’est la deuxième course de l’année, nous savons que ce n’est pas facile avec notre voiture en ce moment, mais nous faisons du mieux que nous pouvons, et il y aura des évolutions bientôt. Mais ce ne sera probablement pas pour Bahreïn. Je pense que ce sera encore un week-end un peu difficile pour nous. »