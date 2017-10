Stoffel Vandoorne a déclaré être "content" de faire à nouveau équipe avec Fernando Alonso la semaine prochaine.

Le pilote belge a beaucoup appris aux côtés du champion du monde et espère évidemment en apprendre encore autant l’an prochain, si possible avec une monoplace bien plus compétitive lorsque la McLaren MCL33 sera équipée du moteur Renault.

"C’est une bonne nouvelle d’avoir de la stabilité dans l’équipe. C’est aussi une bonne nouvelle pour moi," déclare Vandoorne à la RTBF.

"J’ai une bonne relation avec Fernando. On s’entend très bien. C’est un très bon point de repère. Je suis content de continuer avec lui. On sera certainement un des meilleurs line-ups sur la grille la saison prochaine. C’est toujours bien d’avoir un double champion du monde à côté de toi."

Le Belge s’attend par ailleurs à un meilleur week-end à Austin qu’au Japon, même s’il a déjà 5 places de pénalité.

"Le circuit d’Austin devrait être meilleur pour nous en termes de performances. Il y a des virages rapides dans le premier secteur où généralement on est très performant. Malheureusement, j’aurai quelques places de pénalités avec un changement de moteur. Il y a aussi un risque de pluie pendant le week-end. Le plus important est de se concentrer sur notre boulot et de faire de notre mieux en qualifications."