Stoffel Vandoorne aurait pu sauver le week-end de McLaren à Monaco mais le Belge s’est fait piéger alors qu’il occupait la 10e place lorsque la voiture de sécurité est rentrée, en fin de Grand Prix.

Sous la pression de Sergio Perez, il a filé droit avec des pneus froids dans le mur à Sainte Dévote.

"La course se termine avec un accrochage au premier virage. On savait que ça allait être très difficile au restart avec Perez et Massa. Avec les pneus froids, on ne pouvait rien faire au premier virage. On a malheureusement touché. On s’est aussi touché avec Perez. On ne pouvait pas faire grand-chose. Le week-end global reste assez positif même si ce n’est pas le résultat qu’on voulait," confie Vandoorne à la RTBF.

"Je pense que la voiture était très performante avec les pneus ultra-softs. On a ensuite perdu un peu de performance quand on est passé aux super-softs. C’est très difficile de chauffer les pneus et on avait un peu moins de performance. Je ne sais pas combien mais je pense qu’on pouvait marquer des points aujourd’hui. Le week-end reste positif même si nous n’avons pas marqué de points. La performance était meilleure que durant les week-ends précédents."

Le but sera donc de tirer parti de cela lors des prochaines courses mais le Canada s’annonce déjà difficile, à cause du manque de puissance de moteur Honda.

"Je pense que c’était mieux parce qu’il s’agissait de Monaco. Le moteur fait moins la différence ici mais il fait toujours la différence : on l’a remarqué au départ puis au restart. Il reste beaucoup de boulot à faire. Ca va rester difficile pour nous au Canada."