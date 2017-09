McLaren a passé les deux courses les plus difficiles de la saison pour sa voiture, équipée d’un moteur qui manque cruellement de puissance. Cap sur Singapour où Stoffel Vandoorne disputera sa première course sur le circuit très difficile où se tient la course la plus longue de l’année.

"Je n’ai jamais couru à Singapour mais j’ai déjà vécu le week-end complet avec l’équipe lors des deux dernières éditions" explique le Belge. "Vivre à l’heure européenne et se coucher à 6 heures du matin est assez surréaliste et c’est ce qui rend cette course si différente. Singapour est une ville géniale et j’ai hâte de la visiter davantage cette année".

"Des courses que je n’ai jamais faites, Singapour est celle qui m’intéresse le plus. C’est une expérience totalement différente du reste de la saison et je pense que l’ambiance y est unique, sous les lumières de la ville, ce qui est superbe. Les Grands Prix ici ont été les plus longs du calendrier et il faudra beaucoup d’énergie dans la chaleur et l’humidité, mais je me sens prêt".

Vandoorne relativise les deux dernières manches qui, si elles ont été difficiles pour son équipe, lui ont beaucoup apporté : "Nous avons eu deux courses difficiles mais de mon côté, les performance étaient encourageantes durant chaque week-end. J’ai pu tirer du positif de chaque séance même si je n’ai pas pu terminer les deux courses et signer un résultat. Je pense que nous aurons plus de chances et j’espère que nous arriverons à optimiser les points forts de la voiture durant tout le week-end afin de signer un bon résultat".