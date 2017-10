Stoffel Vandoorne marque les points de la septième place après avoir dominé son équipier qui n’est pourtant pas le plus facile à battre. Le pilote belge affirme qu’il a bouclé aujourd’hui la plus belle course de F1 de sa carrière.

"Je peux vous le dire, c’est ma meilleure course depuis que je suis en F1," déclare Stoffel Vandoorne. "J’ai été compétitif depuis le début du week-end, je me sentais vraiment en confiance au volant de la voiture. Arès ma septième place en qualification, nous ne pensions pas que nous allions pouvoir nous maintenir à cette position, c’est donc un excellent résultat."

"J’ai pris un très bon départ. Nous savions que cela allait être difficile de garder les Force India et les Williams derrière nous, mais seuls Perez m’a devancé. J’avais un très bon rythme. J’ai poussé à fond du début à la fin tout en essayant de ménager mes pneus. J’ai contrôlé l’écart avec Stroll jusqu’à la fin de la course. Je suis très content," ajoute le jeune pilote belge.