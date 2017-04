Stoffel Vandoorne est à l’arrivée du Grand Prix de Russie et étant données les circonstances, c’est pratiquement une victoire. Chez McLaren, on doit se satisfaire de très peu pour le moment…

"Selon moi, cette quatorzième place est ce que je pouvais espérer de mieux aujourd’hui," commente Stoffel Vandoorne. "J’ai pris un départ raisonnablement bon, mais ensuite, j’ai dû éviter l’accident du premier tour. C’est ce qui me coûte les cinq secondes de pénalité, car j’ai dû sortir des limites de la piste dans le deuxième virage. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que cela ait changé quoi que ce soit à mon résultat."

"Ce fut une course assez normale, j’ai roulé à mon rythme. J’ai fait de mon mieux et je crois que cette 14e place reflète bien notre position actuelle dans la hiérarchie. Fernando (Alonso) n’a pas pu prendre le départ et cela démontre qu’il nous reste encore beaucoup à faire au niveau de la fiabilité. C’est la deuxième fois de suite qu’une McLaren ne peut pas prendre le départ et en performance, nous ne sommes pas non plus au niveau souhaité, c’est une certitude," ajoute le pilote belge.