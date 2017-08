Stoffel Vandoorne a été confirmé par McLaren Honda pour la saison 2018, ce qui n’était pas une surprise pour lui, comme il l’a confié à Spa.

"Honnêtement je ne m’attendais pas à autre parce que j’ai un contrat à long terme avec l’équipe. Et ces dernières courses se passaient de mieux en mieux, mes patrons m’ont dit qu’ils étaient contents de moi alors je ne m’inquiétais pas," dit le Belge.

Reste à savoir qui sera son équipier. Vandoorne aimerait que Fernando Alonso soit encore là en 2018, même si l’Espagnol est une sacrée pointure !

"Pour être honnête, ce n’est pas à moi de décider qui sera mon équipier l’an prochain. Mais, jusqu’à présent, nous avons eu une très bonne relation ensemble. Nous travaillons très bien. C’est à l’équipe de décider qui sera à mes côtés si Fernando prend une autre décision. Nous savons tous qu’il arrive en fin de contrat, c’est à lui de se décider, mais nous souhaitons tous qu’il soit encore là en 2018."

Le Belge veut maintenant se concentrer sur son week-end à domicile.

"C’est très chouette de revenir à Spa, près de mes fans et de mes proches. Le week-end commence enfin mais je n’ai pas vraiment eu un sentiment spécial en arrivant. Je suis content de pouvoir commencer avec le pilotage à Spa. Au vu de la pénalité de 35 places minimum, j’espère de la pluie demain et en course ! Je ferai mon maximum, c’était inévitable de prendre des pénalités au vu des problèmes rencontrés. On va quand même essayer de faire le mieux possible."