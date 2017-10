Certains pouvaient se demander pour quelle raison Fernando Alonso a fait de tels efforts en Q2 à Suzuka alors qu’il était condamné de toute façon à prendre le départ depuis la dernière ligne de la grille de départ.

Ce faisant, l’Espagnol a en effet empêché son équipier Stoffel Vandoorne d’accéder à la Q3, mais finalement, le Belge se dit qu’il a probablement fait une bonne affaire.

"Finalement, ne pas avoir participé à la Q3 était le scenario idéal pour moi," déclare Stoffel Vandoorne. "Cela signifie en effet que je pourrai prendre le départ avec des pneus neufs. Et puis nous savions de toute façon que Fernando (Alonso) avait une pénalité et que nous allions donc récupérer sa dixième place, mais avec des pneus neufs. C’est une bonne chose et j’espère que de cette position, nous pourrons aller chercher quelques points."

Quelle sera sa stratégie demain en course ? "On ne sait pas vraiment s’il faudra faire un ou deux arrêts et j’espère que cela jouera en notre faveur. Il y a quelques voitures très rapides devant nous et s’il se passe quelque chose, il faudra être prêt à en profiter," ajoute le pilote belge.