Le jeune pilote belge Stoffel Vandoorne a déjà disputé un Grand Prix de F1 l’année passée, mais ce dimanche à Melbourne, ce sera la première fois qu’il prendra le départ dans la peau d’un pilote titulaire.

"Il est très difficile de prévoir où nous nous qualifierons demain," déclare Stoffel qui découvrait aujourd’hui le circuit de Melbourne. "Je ne regarde pas vraiment les chronos pour le moment, ce sont surtout les sensations qui sont importantes pour moi."

"J’en suis toujours à essayer de gagner du temps au volant de la voiture, j’améliore lors de chaque tour et je me sens de plus en plus à l’aise. Je suis aussi satisfait du fait que les changements que nous apportons au niveau des réglages aillent dans la bonne direction. J’ai bien amélioré entre les deux séances et j’espère donc encore faire un pas en avant demain," ajoute Vandoorne.