Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres et, l’an passé, l’accident de Fernando Alonso en Australie avait permis à Stoffel Vandoorne de disputer son premier (et unique) Grand Prix en 2016 à Bahreïn.

Le pilote belge revient donc en terrain connu cette année, en tant que titulaire, pour cette 3e course de la saison.

"J’ai beaucoup de bons souvenirs de mon week-end à Bahreïn en 2016. Un an s’est écoulé depuis, je suis maintenant un pilote McLaren Honda à temps complet, et j’ai acquis beaucoup plus d’expérience lors des 12 derniers mois. Bien entendu, mon objectif est de travailler dur et de m’améliorer à chaque fois que j’arrive sur un Grand Prix," commente Vandoorne.

"Cette année sera une année difficile pour nous, c’est une certitude maintenant, mais nous allons donner notre meilleur," promet-il.

"Pour moi, le plus important est de faire des kilomètres. Il est certain que la météo sera meilleure à Bahreïn qu’à Shanghai, donc j’espère pouvoir faire beaucoup de tours ce week-end. Autant que possible. Le fait que je connaisse cette piste va aider. J’ai aussi gagné deux fois en GP2 en 2015 sur le circuit de Sakhir. Alors je pense être déjà bien à l’aise avec la piste. Il va donc falloir construire mon week-end au mieux sur ce que je connais déjà."

Vandoorne ne s’attend toutefois pas à briller : sa McLaren Honda est encore trop peu compétitive pour ça.

"Nous nous sommes sommes toujours attendus à un week-end difficile en Chine. Et je ne sais pas si ce sera bien meilleur à Bahreïn. Le Grand Prix a lieu une semaine après et il y a donc un temps limité pour changer les choses. Nous ferons de notre mieux, comme toujours."

"Je note cependant que la voiture progresse, que Fernando et moi sommes en pleine forme et nous sommes agréablement surpris par nos vitesses de passage en courbe. Attendons de voir ce qu’il nous sera possible de faire à Sakhir."