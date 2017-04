Stoffel Vandoorne a encore échoué en Q1 aujourd’hui à Bahreïn, après avoir connu ce résultat en Australie et en Chine. Non perturbé par des problèmes lors de cette séance, il paie les deux problèmes mécaniques qui ont touché sa McLaren hier, lors de chacune des deux séances libres.

"C’est la première fois que je roule dans ces conditions avec les pneus les plus tendres" justifie le Belge. "C’était plutôt positif globalement mais nous avons manqué de roulage et nous ne savions pas où nous nous placerions en qualifications."

"Hier je n’ai pas pu vraiment rouler lors des Libres 2 et je pense que j’ai donné mon maximum étant donné les conditions."

Ce qui ne l’empêche pas de regretter une élimination précoce : "Il y avait plus de possibilités de bien figurer aujourd’hui et on verra où nous pouvons finir demain. En qualifications nous avons toujours un peu plus de mal qu’en course. Le peloton est serré devant nous, avec une bonne stratégie on peut espérer se rapprocher des points."