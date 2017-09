Stoffel Vandoorne se dit à l’aise avec l’approche choisie par Honda pour les 6 dernières courses qui vont clore l’aventure avec McLaren.

Après que la séparation entre le motoriste et l’écurie britannique a été annoncée à Singapour, le directeur de Honda, Yusuke Hasegawa a déclaré que la marque japonaise allait ralentir le rythme sur les améliorations apportées au moteur, ce qui offrirait en même temps à McLaren l’occasion d’éviter les pénalités.

Vandoorne, qui va rouler avec un moteur Renault à bord de sa McLaren à partir de l’année prochaine, comprend tout à fait Honda.

"Oui, parce que nous voulons réussir à décrocher les meilleurs résultats possibles durant les courses restantes."

"Il est difficile de dire quelle approche est la meilleure, mais nous voulons juste terminer les 6 dernières courses aux meilleures positions possibles et, si possible, marquer quelques points."

Auparavant, la rumeur courait que Honda était en train de préparer sa "Spec 4", une amélioration pour sa course à domicile à Suzuka, mais à présent Fernando Alonso n’est pas trop certain de savoir si cela va arriver ou non.

"Il faut d’abord que le moteur soit prêt," fait remarquer l’Espagnol. "Puis nous aurons à déterminer si le gain en puissance est suffisant pour justifier une pénalité. Honda souhaite bien faire les choses à Suzuka, mais si c’est seulement l’affaire de quelques chevaux en plus et que nous partons du fond de grille, ce ne sera pas possible."

Le Belge sait toutefois que les occasions de briller pour McLaren sont maintenant limitées.

"Sur les 6 circuits qui restent au menu, cela va être difficile d’avoir des opportunités comme ce fut le cas à Budapest, Monaco ou Singapour mais on ne sait jamais. Il y a des circuits où il peut pleuvoir comme ici en Malaisie."

"Donc, en interne, cela bouge beaucoup et l’équipe travaille intensivement sur la saison prochaine. On peut dès maintenant développer la voiture avec laquelle on va rouler la saison prochaine. Maintenant, il reste encore 6 Grands Prix cette année et on va essayer de faire le maximum et peut-être marquer encore quelques points. On pourrait ainsi terminer la saison sur une bonne note."