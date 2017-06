Stoffel Vandoorne semblait en mesure de terminer cette course dans la zone des points. Il était en effet plus rapide que les deux Sauber qui se trouvaient entre lui et les points, mais il n’a jamais pu les dépasser à cause de son moteur Honda anémique.

"J’ai pris un départ raisonnablement bon, mais il y avait beaucoup de débris et j’ai dû éviter plusieurs voitures lentes dans le troisième virage. Heureusement, j’ai réussi à éviter les ennuis," explique Stoffel Vandoorne. "Ensuite, l’équipe a fait du très bon travail pour que je remonte en piste devant Grosjean après mon changement de pneus. J’avais un bon rythme avec ces pneus."

"Il y a eu ensuite ce drapeau rouge et cela a effacé mon avantage, car tout le monde a eu droit à un changements de pneus gratuit. Après mon dernier arrêt, je reprenais 1"5 sur les Sauber, mais lorsque je me suis retrouvé dans leur sillage, il ne m’a été possible de les dépasser. Les Sauber sauvegardaient toute leur énergie jusqu’au dernier virage et j’ai donc fait la même chose, mais je n’étais pas assez rapide pour les dépasser. C’est génial que l’équipe ait marqué ses premiers points de la saison, elle le mérite," ajoute le jeune pilote belge.