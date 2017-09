Stoffel Vandoorne a semblé très en forme ce week-end à Monza. Le jeune pilote belge a en effet devancé son équipier Fernando Alonso en qualification et puis en course avant son abandon alors qu’il occupait la dixième position.

"On a plus ou moins rencontré le même problème de moteur qu’hier en Q3," commente Stoffel Vandoorne au micro de la RTBF. "On a perdu la puissance du moteur, mais on ne sait pas exactement quel est le problème cette fois. Je suppose que c’est tout simplement la même chose qu’hier. C’était un tout nouveau moteur, c’est un peu étonnant de rencontrer à nouveau ce problème. La course se passait très bien de notre côté, mais au final, c’est un week-end avec beaucoup de problèmes pour moi."

"C’est frustrant, mais je ne peux rien y faire. Tout le monde a pu se rendre compte du boulot que j’ai effectué ce week-end, et lors des dernières courses, cela s’était très bien passé pour moi... en termes de performance. C’est dommage de ne jamais pouvoir concrétiser ça en résultats. Avec le rythme qu’on avait, on avait le potentiel pour terminer à la dixième place, mais on n’a pas pu le montrer," ajoute-t-il.