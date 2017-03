Comme à l’accoutumée depuis le début de ces essais, McLaren a connu des problèmes de fiabilité avec le moteur Honda. Le bloc de Stoffel Vandoorne a ainsi été intégralement remplacé ce matin. Le Belge a tout de même pu se rattraper l’après-midi et boucler 80 tours au total (et a signé le 10e meilleur temps de la journée).

« Aujourd’hui, nous avons été certainement chanceux et malchanceux. Avoir un autre problème avec l’unité de puissance était bien sûr frustrant pour tout le monde, mais l’équipe a extrêmement bien résolu ce problème, et je suis content que nous ayons réussi à reprendre la piste cet après-midi. »

« Perdre du temps n’est bien sûr pas l’idéal, mais en piste, nous avons en fait réussi à achever la majorité de notre programme, et nous en avons appris bien plus sur la voiture aujourd’hui. Nous avons essayé beaucoup de choses différentes avec l’aéro, l’équilibre et les réglages. Et nous avons aussi testé beaucoup de procédures que je devrai encore préparer pour l’Australie. »

« Ce n’est pas une manière idéale de commencer le second test. Mais malgré notre problème, nous avons toujours réussi à compléter un bon nombre de tours. Nous abordons la journée de demain avec l’espoir d’avoir plus de temps en piste, et plus de données solides qui peuvent nous faire progresser pour Melbourne. »