Stoffel Vandoorne avait enfin réussi à ouvrir son compteur de points pour la saison 2017 en Hongrie, juste avant la pause estivale.

Certes, le pilote McLaren Honda avait dû se contenter d’un seul point, celui de la 10e place, obtenue au Hungaroring, fin juillet. C’était toutefois assez satisfaisant pour lui permettre de passer de bonnes vacances et préparer son premier Grand Prix à domicile, ce week-end à Spa.

"J’ai attendu très longtemps de pouvoir piloter lors de mon premier Grand Prix de Belgique en tant que pilote de Formule 1. C’est excitant pour tous les pilotes d’arriver sur leur grand prix à domicile car c’est toujours un week-end spécial. Ce sera génial d’avoir le soutien de mon public, et il y aura beaucoup de fans à Spa, ainsi que ma famille et mes amis qui viendront me soutenir," explique le Belge.

Vandoorne a évidemment profité de ces 4 semaines sans Formule 1 pour se reposer un peu des 11 premières courses déjà disputées cette saison.

"Après une première demi-saison très occupée, vous avez toujours hâte d’arriver aux vacances, mais après quelques jours, je voulais déjà être de retour dans la voiture !"

"Cependant, j’admets qu’il a été bon d’avoir ce temps de pause, de réfléchir à ce qui s’est passé au cours des derniers mois, d’analyser les bonnes choses comme les mauvaises, et aussi de s’entraîner pour pouvoir revenir encore plus fort à Spa pour la deuxième moitié de la saison."

Le pilote McLaren dit avoir réfléchi sur ses premiers mois en tant que titulaire. Qu’a-t-il tiré de ses réflexions ?

"Le début de la saison a certainement été un défi - non seulement de mon côté mais pour l’équipe dans son ensemble. Nous avons subi quelques problèmes qui ont entravé notre marche en avant, et je pense que, de mon côté, il a fallu un peu plus de temps pour comprendre vraiment ce dont j’avais besoin de la voiture en raison de ces problèmes."

"Cependant, plus récemment, nous avons vu les résultats d’un travail acharné que j’ai mis en place avec les ingénieurs et avec l’équipe à l’usine. Tout ce que nous avons travaillé a représenté un bon pas en avant, et nous avons vu des progrès, des choses positives."

"La marge d’amélioration est encore significative et il y a encore de bonnes choses à venir, alors j’espère que les prochaines courses seront prometteuses pour nous."