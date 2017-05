Stoffel Vandoorne a terminé hier le Grand Prix de Russie à une lointaine 14e place.

Le Belge ne s’attendait certainement pas à ce genre de performance au volant d’une McLaren Honda, surtout pour la 3e année du motoriste japonais en Formule 1, qui a changé l’intégralité ou presque de son V6 turbo hybride pendant l’hiver.

La frustration de devoir se battre avec les Sauber, en fond de peloton, ne gagne pour l’instant pas Vandoorne.

"Honnêtement, je ne me suis pas mis de cible pour ce début de saison. Comme cela, On n’est pas vraiment déçu quand cela ne se passe pas très bien," dit-il à la RTBF.

"On savait que cela allait être difficile. C’est jamais chouette d’être dans cette position. On essaye de faire le mieux possible avec le châssis qu’on a. Il faudra espérer que Honda amène des évolutions le plus vite possible pour qu’on soit le plus compétitif possible. C’est jamais facile. Quand une chose ne va pas à 100%, cela se voit sur le chrono."

Pour l’instant Vandoorne ne peut donc se comparer qu’à Fernando Alonso. Et force est de constater que l’Espagnol prend nettement le dessus lors des qualifications par exemple.

"Je ne suis pas vraiment surpris par l’écart. Je sais plus ou moins d’où il vient. Une grosse partie vient des pneus aussi, et un peu de la confiance. Mais cela ne change rien pour nous. On a essayé pas mal de choses entre les deux voitures ce week-end pour essayer de mieux comprendre notre package. Dans la position où nous sommes, il faut essayer des choses et apprendre de ce que nous vivons."

Quand attend-il du mieux alors, concrètement ?

"Honnêtement, je ne sais pas quand cela va aller mieux. Je ne sais pas quand on aura des évolutions moteurs. Peut-être au Canada. Est-ce que l’évolution sera suffisante par rapport aux autres moteurs, qui eux aussi continuent de travailler ? Je ne sais pas. Il faut attendre. Je préfère ne rien dire maintenant et être positivement surpris sur les prochaines courses."