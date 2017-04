Le jeune Stoffel Vandoorne s’attendait probablement à disputer une course difficile, mais cela n’a pas été le cas puisqu’il n’a même pas réussi à prendre le départ.

On peut supposer que le moteur Honda est responsable de son abandon, même si le problème ne semble pas encore avoir été identifié.

"On a découvert un problème… Il n’est pas encore identifié mais ça semble être la même chose qu’en début de semaine,” confie-t-il à la RTBF. “Ce n’est pas un bon week-end du tout pour moi. Ne pas prendre le départ, c’est frustrant. On se prépare pour tout le week-end, on est là dès les essais libres. On savait que ça allait être compliqué. Aujourd’hui, ça l’a démontré."

"Depuis les essais hivernaux, on n’a pas beaucoup roulé. Ca reste le cas aujourd’hui avec nos problèmes de fiabilité. C’est la situation actuelle et j’espère que ça va s’améliorer dans les prochaines courses. Je ne connais pas le plan pour la Russie, je ne sais pas si on pourra apporter des évolutions. On verra bien..."