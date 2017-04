Contrairement à son équipier, Fernando Alonso, Stoffel Vandoorne n’a pas réussi l’exploit de hisser sa McLaren Honda MCL32 en Q2 à Shanghai.

Pour le jeune pilote belge, c’est une déception, d’autant plus qu’il s’en est fallu d’un dixième pour lui. Il explique avoir été perturbé par des problèmes en début de séance qualificative.

"Je suis un peu déçu parce que, pour une raison que je ne connais pas encore, on a mis du temps pour me faire sortir du garage. Du coup on a perdu pas mal de temps et on n’a pas pu faire nos tours rapides selon le planning souhaité."

"Je rate la Q2 pour quelques centièmes et c’est dommage parce qu’on avait le potentiel pour le faire."

Comme Alonso, Vandoorne espère bien profiter de la pluie demain pour améliorer sa 16e place sur la grille.

"Je pense qu’il y a des possibilités demain. Il faut voir avec la météo mais ce sera pareil pour tout le monde. Tout le monde veut en profiter. Mais je pense que, quand c’est compliqué sur la piste, il y a différentes stratégies possibles et ce sera peut-être un avantage pour nous."