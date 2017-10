Le Grand Prix du Japon de Stoffel Vandoorne aurait pu se solder par quelques points pour sa McLaren Honda.

Mais le Belge, qui partait 9e, ne finit qu’à la 14e place. La faute à un accrochage au départ avec Kimi Raikkonen, qui était à ses côtés.

"Mon départ n’était pas mauvais mais Räikkönen est parti super bien. Au premier virage, tout le monde cherchait un peu sa place et je me suis retrouvé à l’extérieur. Räikkönen a dû éviter une voiture à l’intérieur et du coup nous nous sommes touchés," explique Vandoorne au micro de la RTBF.

"A partir de là, la course était plus ou moins finie car je me suis retrouvé dernier. On savait qu’avec notre package, c’était difficile de dépasser qu’on avait pas beaucoup de chance de récupérer. On a essayé de changer quelque chose avec la stratégie en faisant deux arrêts mais on a vu que ce n’était pas la bonne chose à faire. On a poussé longtemps derrière Stroll pour le pousser à l’erreur mais ça n’a pas fonctionné. Il n’y avait pas d’opportunité pour nous de le passer."

Vandoorne pense déjà à la suite pour oublier.

"Il reste quatre courses. J’espère qu’on pourra continuer sur la lignée de ce qu’on fait récemment avec de bonnes prestations en qualifs. Il faudra ensuite voir les opportunités que l’on aura durant les prochaines courses. L’objectif sera de se qualifier pour la Q3. Puis si on fait un bon départ, on pourra faire une bonne course."