Stoffel Vandoorne a signé le meilleur temps de la matinée au Hungaroring, lors des essais privés, et a amélioré ce temps lors de l’après-midi. Cela n’a toutefois pas suffi pour le pilote McLaren Honda qui s’est fait battre dans les deux dernières minutes par la Ferrari SF70H de Charles Leclerc.

McLaren a perdu deux bonnes heures pour trouver l’origine d’une fuite d’huile liée au moteur : Honda testait de nouveaux éléments sur son V6. Malgré cela le Belge a tout de même pu couvrir 72 tours à bon rythme.

"Cela a été en fait une journée très productive pour nous, malgré l’arrêt à cause de la fuite. Nous avons apporté quelques nouveautés sur la voiture, que nous avons étudiées tout au long de la journée et elles ont l’air d´être un plus – vu les progrès réalisés durant la journée, nous pouvons dire que nous nous dirigeons définitivement dans la bonne direction," commente Vandoorne.

"C’est bon de voir que si nous apportons des nouvelles pièces sur la piste, elles répondent bien et améliorent les performances de la voiture. Évidemment, ce sont des tests et cela ne veut pas dire grand chose, mais cela nous donne des données utiles que nous pouvons analyser et qui nous aident à comprendre."

"Nous avons un programme chargé durant ces deux jours et j’espère qu’après la pause estivale, nous pourrons montrer que nous avons réalisé un autre pas en avant et que nous ferons encore plus de progrès pour le reste de la saison."

Le Belge n’est pas mécontent d’avoir retardé ses vacances pour ces essais.

"Un test effectué après un week-end de course est toujours précieux aux yeux d’une équipe, et cela fournit une bonne opportunité de valider des choses qui ont plus ou moins fonctionné, et c’est l’occasion d’introduire de nouvelles pièces qui pourraient représenter un trop grand risque si elles étaient introduites durant les sessions. Cela a été un week-end pas mal pour nous en Hongrie, c’est positif d’être de manière constante dans le top 10. J’espère que la journée de demain va bien se dérouler avec Lando (Norris), et que nous pourrons recueillir encore plus de données utiles avant que l’équipe n’entame une pause bien méritée."