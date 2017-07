Stoffel Vandoorne a brillé en qualifications aujourd’hui à Silverstone.

Huitième en Q1, le Belge s’est distingué sur une piste bien mouillée, ce lui a permis de passer Q2, où il a battu son équipier Fernando Alonso, puis en Q3. Il se classe 9e mais partira 8e grâce à la pénalité de Valtteri Bottas.

"Cette fois, contrairement à Monaco, je n’ai pas été à la faute à la fin de la Q2 et j’ai pu rouler en Q3," commente Vandoorne avec le sourire.

"Les conditions mixtes nous ont bien aidées aujourd’hui. Depuis deux courses, tout va mieux. Je me rapproche de Fernando, je travaille beaucoup et je suis de plus en plus à l’aise avec l’auto. Je ne m’attendais pas à atteindre le Top 10 ici, sur un circuit aussi rapide."

"Je peux espère de la pluie peut-être pour demain, des conditions encore mixtes pourquoi pas ? Je vais essayer de prendre un bon départ et de rester dans la zone des points. Ouvrir le score est peut-être possible."