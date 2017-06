Après Daniel Ricciardo en Australie et Carlos Sainz en Espagne, c’est Stoffel Vandoorne qui va avoir le droit à sa propre tribune, chez lui, au Grand Prix de Belgique.

Le circuit de Spa-Francorchamps a déjà une tribune dédiée aux fans de Max Verstappen mais, avec l’arrivée du Belge, il y a un engouement supplémentaire pour le pilote McLaren.

Reste à voir si les résultats médiocres de la MCL32 dotée du moteur Honda décideront les fans à réserver en nombre dans cette nouvelle tribune installée à Stavelot.

Vandoorne a déjà gagné à Spa en Formule Renault 3.5 en 2013 et en GP2 en 2015.

"Depuis que mon poste de pilote titulaire au sein de l’écurie McLaren-Honda a été confirmé, j’ai commencé à réfléchir à mon premier GP de F1 à Spa-Francorchamps. C’est un sentiment formidable de savoir que je suis sur le point de faire une course en Formule 1 à Spa-Francorchamps et c’est un rêve pour lequel j’ai travaillé toute ma carrière. Je suis impatient d’accueillir tous mes fans et les clubs des Supporters et je suis impatient de les voir me soutenir dans la tribune « Stoffel Vandoorne », profiter du Grand Prix et vivre ce rêve ensemble !" commente-t-il.