Les problèmes accumulés par McLaren à Barcelone en sept jours d’essais commencent à être difficiles à justifier, après que la MCL32 a encore rencontré trois soucis mécaniques et s’est montrée incapable de signer des temps corrects. Stoffel Vandoorne en a terminé de ses essais et doit se contenter du peu de roulage effectué cet hiver.

"On doit progresser dans tous les domaines" tranche le Belge. "Nous n’avons pas été capables de montrer des choses sur les longs relais, une partie de notre travail était correct hier mais nous n’avons pas fait les kilomètres espérés".

"Nous avons beaucoup de travail et nous essaierons de travailler en équipe afin d’avoir une meilleure voiture à Melbourne. Fernando a encore une journée dans la voiture demain et j’espère que nous arriverons à trouver des points de progression sur la voiture et le moteur, j’espère que ce sera une meilleure journée".

Vandoorne partage la frustration de son équipier après les ennuis rencontrés cette semaine mais tient à ce que l’équipe reste soudée autour des pilotes afin de renverser la vapeur.

"Chaque tour parcouru en piste est précieux pour nous et nous essayons de pousser l’équipe dans la bonne direction pour les développements futurs. Nous ne pouvons pas attendre sans rien faire. La pire chose à faire serait de se laisser envahir par la frustration et de ne rien tenter pour avancer" conclut-il.